Capriolo scivola in un canale, lo salva il Soccorso alpino

Cinque Terre - Val di Vara - Intervento del Soccorso alpino Liguria nel tardo pomeriggio di oggi per prestare aiuto a un giovane capriolo. L'animale è stato notato da un passante in fondo ad un canale nei pressi di Vernazza. Probabilmente era scivolato ed è rotolato per quindici metri fratturandosi la zampa posteriore destra. È stato lo stesso passante ad allertare i soccorsi. Sul posto è giunto il Soccorso alpino, i cui uomini si sono calati fino ad arrivare all'animale, che è stato recuperato con un telo e poi sistemato su una barella. Una volta sulla strada, è stato visitato dal veterinario della Asl che ha provveduto ad immobilizzare la zampa con una stecca. L'animale, in buone condizioni al di là della frattura, è stato in seguito portato al Centro recupero di animali selvatici di Campomorone.