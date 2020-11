Capriolo bloccato in un'area privata, arrivano i carabinieri

Cinque Terre - Val di Vara - Era terrorizzato e fermo in un'area privata per salvarlo sono intervenuti i carabinieri forestali. E' accaduto nella giornata di ieri a Carrodano dove un capriolo è rimasto bloccato. "L’animale appariva agitato ed impaurito e nel tentativo di fuggire sbatteva contnonro la recinzione con il concreto rischio di causarsi delle lesioni - si legge in una nota -.I militari, entrando da un varco ricavato spostando un pannello di rete elettrosaldata, sono riusciti ad intercettare l’animale coprendolo con un telo per calmarlo e quindi, verificate le sue buone condizioni di salute, lo hanno rimesso in libertà".