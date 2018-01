Cantiere abusivo alle Cinque Terre, sequestro e pioggia di denunce

I militari si sono imbattuti nell'ampliamento abusivo di un fabbricato rurale, intrapreso senza alcuna autorizzazione.

Cinque Terre - Val di Vara - I Carabinieri della Stazione del Parco nazionale delle Cinque Terre hanno sequestrato un cantiere edile nel territorio comunale di Riomaggiore. Per l'esecuzione di interventi edilizi abusivi sono stati denunciati e sanzionati il proprietario e committente, la ditta esecutrice, il direttore dei lavori.



I militari hanno individuato l'esecuzione non ultimata di opere edilizie abusive nel corso dei servizi di servizi di controllo territoriale. L'intervento consiste nella trasformazione con ampliamento della volumetria di un fabbricato rurale senza le dovute autorizzazioni, in violazione alle normative Urbanistica, Antisismica, sulle Aree Naturali Protette, sul Vincolo per scopi idrogeologici. Per tali motivi i carabinieri hanno eseguito il sequestro giudiziario preventivo del cantiere ed accertato i reati di illecito urbanistico, violazione in area parco e violazione delle norme per le costruzioni in area sismica.