Cani maltrattati a Varese Ligure, denunciate due persone

Cinque Terre - Val di Vara - I militari del Nucleo CITES Carabinieri Forestale della Spezia e della Stazione Carabinieri Forestale di Varese Ligure hanno provveduto, nella giornata di ieri, a dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo di quattro esemplari di cane pastore abruzzese maremmano, emesso dal GIP del Tribunale di Genova. I cani erano detenuti in un recinto adiacente un’abitazione nel comune di Varese Ligure con modalità incompatibili con la loro natura.



Gli animali erano rinchiusi da oltre un anno, a volte in cantina a volte in un recinto, senza che potessero mai effettuare una passeggiata all’aria aperta, in condizioni che potevano così compromettere la loro salute. Infatti, veterinari dell’ASL 4 Chiavarese avevano accertato che i cani soffrivano di varismo alle zampe e avevano le unghie particolarmente lunghe, non potendole limare sul terreno.



Gli animali, inoltre, spesso non mangiavano e bevevano per giorni ed erano costretti ad effettuare le ordinarie deiezioni sul posto, in cantina o nel recinto, con ciò determinandosi ovvi problemi di ordine igienico-sanitario.

I cani sono stati trasportati attraverso il servizio messo a disposizione dalla P.A. Croce Bianca Rapallese, affidati alle cure del canile municipale di Genova e potranno essere adottati una volta terminato il procedimento penale con l’eventuale confisca.

I due proprietari sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110 e 727 del codice penale per aver detenuto in concorso animali con modalità incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.