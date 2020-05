Cagnolino morso da una vipera e salvato dai Vigili del fuoco

In Val Graveglia

Cinque Terre - Val di Vara - Questo pomeriggio i Vigili del fuoco della Spezia hanno effettuato un intervento sicuramente insolito. L'allarme è scattato in Val Graveglia, per soccorrere un cagnolino morso da una vipera: la padrona, impossibilitata a muoversi autonomamente ha chiesto aiuto al 112. I Vigili del fuoco non hanno perso un attimo: arrivati sul posto hanno caricato il cagnolino sulla loro Aps e hanno trasportato l'animale alla clinica veterinaria di Brugnato.

Il cagnolino ora è stato affidato alle cure del personale sanitario.