Caduta sul sentiero, escursionista all'ospedale con una gamba rotta

Cinque Terre - Val di Vara - Infortunio sul sentiero nel territorio di Bonassola, per la precisione lungo il sentiero 660 in località Montaretto. Una donna di 58 anni, durante un'escursione con la figlia, è caduta causandosi una frattura ad una gamba. Il Soccorso Alpino, allertato dal 118, ha inviato una squadra di tecnici con personale medico che ha stabilizzando la paziente. Raggiunti dai Vigili del fuoco di Levanto e dalla Pubblica assistenza di Framura, la donna è stata trasportata prima con barella portantina per circa un chilometro fino al pickup della squadra del Soccorso Alpino per il successivo trasferimento all'ambulanza, che l’ha condotta in codice giallo all’ospedale di Lavagna.