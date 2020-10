Caduta sul sentiero e infortunio alla caviglia per una turista

Cinque Terre - Val di Vara - Sospetta frattura alla caviglia destra per la turista francese di 35anni che intorno alle 13 di oggi è stata soccorsa lungo un sentiero all'interno del Parco delle Cinque Terre. Partita da Corniglia e diretta a Vernazza la donna è caduta nei pressi della località Prevo. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino insieme a Vigili del Fuoco e personale sanitario. Curata sul posto e trasportata in barella fino all'ambulanza del 118 di Corniglia, la turista è stata poi condotta al Sant'Andrea della Spezia per gli accertamenti del caso.