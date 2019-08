Cade per qualche metro sul sentiero, soccorsa giovanissima turista

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata molto intensa quella di ieri per le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria. Nel Parco delle Cinque Terre, preso d'assalto dai turisti come accade per ogni fine settimana, una ragazza francese di 22 anni mentre percorreva il sentiero 582 da Monterosso a Vernazza, verso il santuario di Reggio, è caduta per qualche metro procurandosi un trauma contusivo al ginocchio destro. Valutati i parametri da parte dall’infermiere del Soccorso Alpino intervenuto, la ragazza dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata con barella portantina insieme ai vigili del fuoco sopraggiunti fino a strada asfaltata dove ad attenderla c'era un mezzo della Pubblica Assistenza di Pignone.



A ponente, e precisamente nell’entroterra di Finale Ligure tra Giustenice ed Isallo, due uomini di 57 e 27 anni si sono persi per i boschi mentre erano per funghi. Nel tentativo di cercare campo telefonico si sono ritrovati in una zona molto impervia e ripida: appena riusciti a chiamare i soccorsi le squadre hanno individuato la zona mediante le coordinate gps e dopo averli raggiunti e riidratati li hanno accompagnati nel fitto e ripito bosco assicurandoli con le corde dove necessario fino a condurli sulla strada. L’intervento iniziato intorno alle 12 si è concluso alle 18. Altro intervento nel pomeriggio a punta Chiappa, all'interno del Parco di Portofino, dove una donna di 61 anni di Milano, in vacanza con la famiglia, è caduta sugli scogli procurandosi diverse contusioni ed un trauma più grave alla testa. Dopo esser stata stabilizzata è stata caricata sull’idroambulanza della Croce Verde di Camogli e trasportata a Camogli per il successivo trasferimento in ospedale.