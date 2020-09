Cade dall'altezza di tre metri, soccorso 73enne

Cinque Terre - Val di Vara - Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, alle Cinque Terre, un uomo di 73 anni di Pavia, residente a Vigevano, è caduto da un muretto a secco alto da un’altezza di circa tre metri.

Sul posto è arrivata l'ambulanza con i sanitari di Lerici che, visitato il paziente e valutata la situazione, si sono resi conto di non poterlo trasportare senza l'ausilio di un intervento tecnico, per il trasporto lungo il sentiero di circa 300 scalini. Una squadra del soccorso alpino, di turno nel Parco delle Cinque Terre, è stata avvisata da alcuni abitanti del luogo ed è andata sul posto. Vista la situazione sono intervenuti tecnici e medico del Soccorso Alpino,individuando un possibile trauma al bacino e alla colonna. Il paziente è stato subito stabilizzato e messo in sicurezza. Con l'ausilio di una barella e di un materassino a decompressione il paziente è stato poi portato all'ambulanza della Pubblica Assistenza di Lerici che lo stava attendendo su strada e condotto in codice giallo al pronto soccorso.