Cade da una scala, 65enne in codice rosso al Sant'Andrea

Cinque Terre - Val di Vara - Ricovero in codice rosso nella shock room del pronto soccorso del Sant'Andrea nel pomeriggio di oggi per un uomo di 65 anni che ha riportato politraumi. Il fatto è avvenuto a Riomaggiore dove la persona è caduta da un'altezza di tre metri mentre si trovava su una scala. Sul posto sono intervenuti automedica Delta 1 con medico e infermiere e ambulanza della Croce Rossa della Spezia. Il paziente ha riportato trauma cranio-facciale-cervicale e agli arti superiori. Dopo essere stato trattato sul posto dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale.