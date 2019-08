Cade da dieci metri di altezza per farsi un selfie: ferito gravemente

Cinque Terre - Val di Vara - Un uomo di 52 anni residente a Genova si trovava, nella mattina di giovedì 1 agosto, insieme a degli amici, alla moglie ed alle figlie nei pressi del rifugio Faggio dei tre comuni, nel comune di Bedonia, lungo il sentiero CAI 801/A, che porta alle sorgenti del Taro. Vedendo una roccia che svettava tra le altre, l’uomo è salito per farsi un selfie. Purtroppo ha perso l’equilibrio ed è scivolato per circa una decina metri, procurandosi diversi traumi. Gli amici hanno contattato il 118 Liguria per chiedere aiuto. Erano circa le 11.15: la Centrale Operativa 118 Liguria ha inviato sul posto la squadra in pronta disponibilità del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria - CNSAS della stazione del Tigullio e le squadre del Soccorso Alpino di Parma e Piacenza. La Centrale Operativa 118 di Parma, ha poi attivato anche l’elicottero 118 di Pavullo dotato verricello con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e i sanitari della Croce Rossa di Bedonia. Giunto sul posto, il personale dell’elicottero è stato sbarcato con il verricello e, insieme al personale CNSAS giunto sul posto via terra, alla CRI e Carabinieri,ha provveduto a mettere in sicurezza il paziente. Dopo valutazione medica, il ferito è stato immobilizzato sulla barella e recuperato con il verricello, per poi essere trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma. Il resto della comitiva è stata accompagnata alle proprie autovetture dalle squadre territoriali. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco.