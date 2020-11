Buco in una cisterna della chiesa di San Giovanni. Riomaggiore invasa dal gasolio

Cinque Terre - Val di Vara - Un odore insopportabile di gasolio ha invaso Riomaggiore. Il borgo si è ritrovato così in tarda mattinata quando alcuni residenti hanno capito che qualcosa non andava: il liquido per il riscaldamento della chiesa di San Giovanni era fuori uscito dalla cisterna che lo conteneva disperdendosi.

La prima segnalazione è stata fatta ai Vigili del fuoco e al sindaco Fabrizia Pecunia. Quando i pompieri sono arrivati sul posto hanno condotto tutte le verifiche del caso e hanno appurato che la cisterna, rifornita ieri, era vuota. Non sarebbe da escludere che l'usura del tempo, oppure un altro tipo di danneggiamento, avrebbero potuto causare la perdita.

Il liquido in parte si sarebbe disperso e la situazione ha richiamato l'attenzione di quanti erano in quei pressi. In via preventiva un nucleo residente proprio nei pressi della chiesa potrebbe essere invitato a trascorrere la notte da un'altra parte. Sono state fatte anche delle indagini, da parte di Arpal e Capitaneria di Porto, per verificare se parte del gasolio possa essere finita anche in mare. Sono stati raccolti dei campioni che poi verranno analizzati.