Brucia un'auto parcheggiata, colonna di fumo a Pian di Follo

Cinque Terre - Val di Vara - A sirene spiegate verso Pian di Follo per l'incendio di un'auto. Intervento ieri sera dei Vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia in Val di Vara per domare le fiamme che si sono sprigionate, per cause ancora da accertare, da una vettura parcheggiata. I pompieri sono arrivati sul posto con un'autopompaserbatoio e cinque unità operative, hanno provveduto all'estinzione dell'incendio utilizzando acqua ad alta pressione erogata da due naspi. L'utilizzo di due naspi è una tecnica che permette di attaccare le fiamme da due punti diversi, contribuendo così all'efficacia dell'azione estinguente. Gli operatori indossavano gli autoprotettori (un sistema formato da bombola di aria respirabile e maschera facciale), a protezione delle vie aeree dai prodotti della combustione. Sul posto anche i carabinieri di Ceparana.