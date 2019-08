Borseggiatrici in stazione prendono di mira una turista cinese

Cinque Terre - Val di Vara - La mattina del 21 agosto scorso personale del Posto di Polizia Ferroviaria presso la Stazione della Spezia Centrale ha denunciato in stato di libertà una cittadina di nazionalità bosniaca responsabile di furto nei confronti di una turista cinese.

Approfittando della confusione generata dal grande afflusso di turisti che attendevano il treno diretto alle Cinque Terre, due giovani bosniache si avvicinavano ad una turista che era in procinto di salire sul treno ed una di loro le apriva la borsa e le sottraeva il portafogli. Del fatto si accorgeva immediatamente un altro viaggiatore che allertava la vittima, mentre l’ autrice del furto, vistasi scoperta, gettava a terra la refurtiva e tentava la fuga.

Immediatamente sopraggiungeva la pattuglia Polfer in servizio lungo la banchina, che individuava le due minorenni e le accompagnava in Ufficio.

Delle due ragazze fermate, la materiale responsabile del furto che dichiarava agli operatori di avere solo 9 anni ancora da compiere, risultava invece avere 15 anni. All’ esito delle indagini, veniva indagata in stato di libertà per furto e, su disposizione della A.G. procedente, affidata ad una comunità protetta cittadina.

Nel frattempo, la turista cinese recuperati i suoi effetti personali, riprendeva il viaggio per le Cinque Terre, non prima di aver ringraziato gli agenti.