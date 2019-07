Cinque Terre - Val di Vara - "Molti cittadini stanno ricevendo una chiamata da parte di una signora che dice di essere un'impiegata del Comune, per fissare un appuntamento per controllare i contatori dell'Enel. Avviso i cittadini che questa cosa non è vera, il Comune non sta svolgendo alcun controllo sui contatori". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'amministrazione comunale di Bolano, mettendo in guardia i residenti rispetto a un probabile tentativo di truffa in atto.