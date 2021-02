Beccato a confezionare dosi nel parco di Ceparana, scatta l'arresto

Cinque Terre - Val di Vara - Controllo del territorio preventivo non solo in centro città ma anche nelle periferie e nelle popoloso colline dello Spezzino. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel parco “Canavella” di Ceparana, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sarzana, impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno colto sul fatto un giovane poco più che ventenne di Bolano, incensurato, sorpreso mentre era intento intento a confezionare alcune dosi di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. Il ragazzo è stato immediatamente bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: in suo possesso sono stati trovati circa 100 grammi tra marijuana e hashish, due bilancini di precisione e una somma di denaro in contanti di centottanta euro, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, mentre lo stupefacente, il materiale per il confezionamento ed il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Tradotto a casa e sottoposto agli arresti domiciliari, il giovane è comparso stamattina in Tribunale alla Spezia per l’udienza direttissima, nel corso della quale l’arresto è convalidato. In attesa del processo, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiano in caserma.