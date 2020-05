Avevano perduto la madre, salvati due cuccioli di capriolo

Cinque Terre - Val di Vara - Grazie alla segnalazione di un agricoltore del posto, i carabinieri forestali di Sesta Godano hanno potuto trarre in salvo due cuccioli di capriolo che avevano perso la madre, della quale non si scorgeva traccia, forse oggetto di predazione oppure uccisa durante da bracconieri. Verso il capriolo è possibile solo la caccia di selezione da parte di operatori esperti che non abbatterebbero mai una femmina con i piccoli. I due cuccioli, dell’età apparente di circa 20 giorni, si erano nascosti

terrorizzati in una radura in località Pera, nel comune di Carro, e non sarebbero certo stati in grado di sopravvivere senza la mamma. I militari hanno prelevato i cuccioli e li hanno portati nel Centro di recupero animali selvatici di Camporone, che sosterrà la loro crescità sin quando sarà possibile liberarli in natura.