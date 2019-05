Autocarro per la raccolta dei rifiuti finisce fuori strada a Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - Brutta avventura per un camionista a San Bernardino di Vernazza. L'uomo era alla guida di un autocarro per la raccolta dei rifiuti solidi urbani avrebbe riscontrato un problema al sistema frenante in prossimità del bivio. Erano le 7.30 e sul posto è intervenuta la Polizia locale di Vernazza, dove ieri è stato eletto il nuovo sindaco Francesco Villa. Stando a quanto riferito l'autista del mezzo nel scendere verso il centro abitato aveva riscontrato il problema ai freni, quindi si è fermato.

Per cause in fase di accertamento il mezzo pesante improvvisamente si muoveva senza controllo sino a terminare fuori strada rimanendo bloccato. Immediato l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale che in quel momento stava transitando. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno rimosso l'autocarro.