Autobus in fiamme a Follo, tutti i passeggeri in salvo

Cinque Terre - Val di Vara - Non è rimasta che la carcassa dell'autobus andato a fuoco questa mattina nel piazzale delle corriere di Follo, lungo Via Brigate Partigiane. Erano da poco passate le 8.15, quanto la conducente del mezzo ha fatto il suo ingresso nell'area di sosta, facendo scendere rapidamente tutti i passeggeri: la donna poco prima aveva notato del fumo fuoriuscire dal vano motore e così ha deciso di evacuare la vettura.

Il fumo ha iniziato a diventare più denso, mentre l'autista andava a parcheggiare l'autobus nel punto più lontano dagli altri mezzi, corriere e camion, presenti nel piazzale, arrestandone la corsa nei pressi della boscaglia, in quel momento bagnata da una pioggia copiosa.



Recuperati gli estintori presenti all'interno del prefabbricato in uso agli autisti Atc, la conducente ha iniziato a cercare di domare le fiamme con l'aiuto di un vigile del fuoco fuori servizio di passaggio, la cui attenzione era stata catturata dalla colonna di fumo. Un pennacchio che ha portato sul posto anche il sindaco di Follo, Rita Mazzi, che in quel momento si stava dirigendo verso Palazzo civico, i Carabinieri forestali e la Polizia municipale.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i Vigili del fuoco con tre mezzi e in men che non si dica il liquido schiumogeno ha soffocato il rogo.



L'episodio si è concluso quindi senza gravi conseguenze, anche e soprattutto grazie alla prontezza e alle scelte giuste compiute dall'autista del mezzo, rimosso con gru e bisarca nel corso della mattinata.