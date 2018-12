Auto ribaltata e soccorso a persona in contempoeanea, partono i Vigili del Fuoco

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata di interventi per la squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato. Gli episodi sono avvenuti nel pomeriggio quasi in contemporanea. Il primo era un soccorso a persona su un sentiero a Corniglia e sul posto è dovuto intervenire l'elicottero Drago. Come detto in quello stesso momento arrivava alla centrale la segnalazione di un incidente stradale tra la discoteca Puin e l'abitato di Pignone. Una donna di 45 anni è finita con la propria automobile in un canalone. Lei è rimasta illesa e la sua automobile è stata recuperata dai Vigili del Fuoco.