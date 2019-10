Auto riassemblate con i numeri di telaio cancellati, maxi truffa a Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - Le auto venivano smontate e riassemblate dopo l'attenta abrasione dei numeri nei telai. Un metodo che permetteva di eludere le verifiche circa i gravami amministrativi pendenti sui mezzi.

Il blitz, portato a termine dai carabinieri di Ceparana e dalla Polizia municipale, è scattato nella giornata di oggi. All'interno di un capannone sono stati rinvenute 18 autovetture Mercedes e Smart, vari modelli, in parte prive di numero di telaio e targa e in parte scomposte allo scopo evidente di riassemblarle diversamente.

Come detto, questo trucco ad un controllo faceva risultare l'auto, una volta rimontata, "pulita" quindi senza eventuali gravami amministrativi.

Tutti i veicoli e la struttura sono stati posti sotto sequestro. Ulteriori indagini sono in corso al fine di risalire all effettiva provenienza delle autovetture