Auto in fiamme a Ceparana, intervento dei vigili del fuoco

Cinque Terre - Val di Vara - Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, per cause in corso di accertamento, è intervenuta a Ceparana per l'incendio di un'autovettura.

Dalla centrale spezzina è partita una squadra composta da sei unità dei vigili del fuoco con autopompa serbatoio e autobotte; giunti sul posto gli operatori provvedevano prontamente allo spegnimento delle fiamme che avevano coinvolto un'autovettura ed alcune sterpaglie nelle vicinanze. Presenti sul posto la Polizia Locale del Comune di Bolano ed i Carabinieri del Comando Stazione di Ceparana.