Auto finisce nel fiume a Borghetto, arrivano Vigili del fuoco e Polizia

Cinque Terre - Val di Vara - Come abbia fatto una Ford escort a finire nel fiume Vara a Borghetto Vara è ancora da chiarire, per il resto è stata recuperata dai Vigili del fuoco e la Polizia stradale si è messa al lavoro per capire a chi appartenga.

La segnalazione è arrivata qualche minuti prima delle 8. A emergere dalle acque era il tettuccio dell'automobile a breve distanza dall'ex caserma della Forestale. Sul posto sono arrivati pompieri e poliziotti assieme ai sommozzatori, i soccorritori acquatici con un gommone.

Entrati in acqua hanno verificato che all'interno dell'abitacolo non ci fosse nessuno. Di fatto la Ford Escort era vuota e quindi hanno proceduto a tirarla fuori dall'acqua.

Stando a quanto si apprende e in base ad alcune testimonianze, la vettura risultava abbandonata da tempo ma in precedenza era fuori dal fiume. Quindi rimane da capire come ci sia finita. Intorno e recentemente non ci sono stati smottamenti.

Il mezzo non aveva targhe, quindi, gli agenti della Stradale hanno provveduto a recuperare il numero di telaio.