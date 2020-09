Arresto cardiaco in spiaggia, volo per la vita al San Martino

Cinque Terre - Val di Vara - In un attimo la tranquillità della spiaggia in questo splendido settembre di sole si è sciolta. A terra una signora in evidente difficoltà, priva di sensi. Pochi secondi e sulla battigia erano arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza di Monterosso, che hanno capito immediatamente la gravità della situazione. La donna, di 54 anni, era in arresto cardiaco. Massaggiata per lunghi minuti finché non è stato possibile trasferirla via elicottero al San Martino di Genova. Tra i bagnanti si era diffusa la voce che fosse stata punta da una vespa, ma questo particolare non ha ancora trovato riscontro.