Anziano si perde nel bosco, lo ritrovano i motociclisti dell'enduro

Cinque Terre - Val di Vara - L'allarme era scattato a metà mattinata, quando un fungaiolo 76enne non era più tornato a casa dopo essere uscito per una "battuta" nei boschi di Rocchetta Vara. Allertati del figlio, i vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato hanno trovato in loco degli inconsueti alleati. Un gruppo di motociclisti che stavano praticando la propria attività proprio in quei boschi. Capita la situazione, si sono divisi per cercare il fungaiolo e in pochi minuti hanno preceduto gli stessi pompieri nel ritrovamento dell'anziano signore. Sul posto la Croce Bianca di Brugnato con un'ambulanza, ma l'uomo non ha avuto bisogno di cure.