Anziana scompare a Buto, ritrovata con il drone

Cinque Terre - Val di Vara - Ore di apprensione per la scomparsa di una 72enne che questa mattina quando alle 12.30 è scattato l'allarme perché i familiari non l'hanno vista rientrare. Alle 20.30 è stata ritrovata da un drone impiegato dai Vigili del Fuoco.

La donna, che abita nella frazione di Buto, nel Comune di Varese Ligure ha salutato i familiari dicendo loro che sarebbe tornata dopo poco e che andava a tagliare degli erbi.

Non avendo più sue tracce la famiglia si è attivata trasmettendo la segnalazione ai Vigili del Fuoco che sono partiti con due squadre per ritrovarla.

Le ricerche si sono protratte anche in serata e alle 19 della donna non c'era alcuna traccia. Sul posto si sono mobilitati anche i carabinieri la Croce Rossa di Sesta Godano e il Soccorso alpino.

Le ricerche proseguiranno finché la luce lo permetterà. Infine dopo le 20 la bella notizia: la donna era viva e girava per la boscaglia, forse alla ricerca della strada principale per tornare a casa.