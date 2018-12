Anziana perde il sentiero, partono Soccorso alpino e Vigili del Fuoco

Recuperata una donna di 73 anni. È sana e salva.

Cinque Terre - Val di Vara - Soccorritori al lavoro anche il giorno dopo Natale. Il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio per un intervento di ricerca in zona Montaretto, nel Comune di Framura.Una donna di 73 anni di Milano ha chiamato i soccorsi in quanto non sapeva più orientarsi e aveva perso il sentiero che da Montaretto porta a San Giorgio. Le squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del Fuoco hanno incominciato immediatamente le ricerche dividendosi le zone, dopo circa due ore la donna grazie alla segnalazione di un abitante della zona è stata ritrovata in buona salute e accompagnata alla stazione di Levanto dove ha poi proseguito verso casa. Sul posto anche i Carabinieri forestali.