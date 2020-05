Ancora in rianimazione al San Martino, il centauro sarzanese

Cinque Terre - Val di Vara - E' ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del pronto soccorso del San Martino per il forte trauma cranico e la frattura vertebrale il 47enne centauro sarzanese, sfortunato protagonista ieri mattina di un incidente stradale avvenuto non lontano da Borghetto Vara lungo la Sp566. Alle 10 circa una moto con due passeggeri, padre e figlia, si era scontata con un'auto in modo violento con dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto era subito sopraggiunta l'automedica Delta Tre, due ambulanze rispettivamente della Pubblica assistenza di Brugnato e di Borghetto Vara e l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco con l'elicottero Drago. Lui è stato trasferito in volo presso l'ospedale San Martino di Genova, la sua passeggera, non ancora maggiorenne, ferita in maniera più lieve, era stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Alla guida dell'auto un 68enne della Val di Vara risultato negativo all'alcoltest.