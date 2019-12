Ancora droga nei boschi di Calice, i carabinieri prendono lo spacciatore

Cinque Terre - Val di Vara - Trenta per cento di arresti in più, per un totale di 124, nel territorio di competenza della Compagnia dei carabinieri di Sarzana e ieri l’ennesimo colpo inferto allo spaccio di stupefacenti nei boschi di Calice al Cornoviglio. I militari infatti durante l’attività di controllo del territorio di competenza, hanno constatato alcuni movimenti sospetti nei boschi calicesi, un anomalo andirivieni di soggetti sui quali venivano svolti approfonditi accertamenti che portavano all’individuazione di giovani già segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti.



A questo punto i Carabinieri di Calice, in collaborazione con i Militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri sera alle 17, dopo diversi giorni di prolungati servizi di appostamento ed osservazione in mezzo al bosco, hanno individuato un bivacco che un cittadino marocchino, in Italia con regolare permesso di soggiorno fino a giugno 2020, aveva impiantato ed utilizzava come base operativa per incontrarsi con giovani tossicodipendenti della Val di Magra ai quali vendeva la droga.



L’operazione è scattata allorquando i militari hanno notato un movimento di luci tra gli alberi. L’intervento tempestivo ha portato a bloccare lo spacciatore di origini magrebine, 31enne, prima che potesse disfarsi della droga: 16 grammi di cocaina, vari pezzi di cellophane ed un bilancino di precisione, ossia l’occorrente per confezionare e pesare lo stupefacente per la vendita, insieme ad una settantina di euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, è quanto è stato trovato in suo possesso e sottoposto a sequestro.



Lo spacciatore è stato quindi arrestato e, dopo una nottata in caserma, nella mattinata odierna è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale della Spezia per l’udienza direttissima, al termine della quale è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in provincia della Spezia.



(foto: repertorio)