Analisi ok, si torna a fare il bagno a Vallesanta

Cinque Terre - Val di Vara - "Esito favorevole per le analisi sui campioni prelevati dai tecnici Arpal nel punto di monitoraggio Vallesanta Lato Ovest, nel comune di Bonassola, dove vigeva la chiusura preventiva del sindaco". Lo annuncia Arpal, l'Agenzia regionale per l'ambiente della Liguria. "Il tratto è, ora, conforme portando il totale regionale a 375; essendo monitorati 376 tratti, l'unico attualmente non conforme per inquinamento è Sturla Ovest, nel comune di Genova", proseguono dall'ente.



Puntuale, da parte del sindaco di Bonassola Giorgio Bernardin, la revoca dell'ordinanza di interdizione preventiva della balneazione nello specchio acqueo vallesantino. Com'è noto il provvedimento era scattato subito dopo che Acam aveva informato l'ente comunale che la condotta sottomarina del depuratore comunale era danneggiata a circa 50 metri da riva, a una profondità di 16 metri, come verificato da una ditta specializzata. Ora, grazie ai risultati confortanti delle analisi di Arpal in seguito alla riparazione della condotta, si può tornare a fare il bagno nelle acque della nota e apprezzata spiaggia rivierasca.