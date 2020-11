Alunno positivo, mezza scuola va in quarantena

A Sesta Godano scatta il protoccolo per la prima e seconda elementare: tutti a casa per due settimane. Domani scade invece il periodo per la terza media, anche in questo caso uno scolaro era risultato positivo.

Cinque Terre - Val di Vara - Scatta il protocollo anti Covi alla scuola dell'infanzia di Sesta Godano. Un alunno della scuola elementare è infatti risultato positivo al coronavirus nelle scorse ore: tutti i contatti del bambino saranno posti in quarantena e sorveglianza attiva per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Questo riguarda anche le classi prima e seconda della scuola primaria di Via Caduti per la Libertà.

Scade invece oggi il periodo di quarantena per la classe terza della scuola media. Il 10 novembre scorso un alunno era, anche in questo caso, risultato positivo al virus determinando la quarantena obbligatoria per il resto dei suoi compagni con inizio dal 7 novembre, ovvero l'ultimo giorno di contatto. Non erano poi sorti nuovi casi con sintomi all'interno dell'ambiente scolastico. Lo stesso tampone fatto sul fratello, che frequenta la scuola elementare, dell'alunno contagiato aveva dato esito negativo.

I casi positivi a Sesta Godano sono 17 al momento, altrettante le quarantene volontarie. "Ai nuovi casi di positività, che al momento non presentano gravi sintomatologie, auguriamo una pronta guarigione - il messaggio del sindaco Marco Traversone -. Ribadisco, al di la dei numeri, che la miglior difesa che abbiamo contro questo virus è il distanziamento interpersonale, unitamente all'utilizzo delle mascherine ed all'igiene delle mani".