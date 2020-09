Allerta in arrivo, Riomaggiore chiude i sentieri e vieta le visite turistiche

Cinque Terre - Val di Vara - Allerta per temporali e piogge diffuse in arrivo su tutta la Liguria. Nello Spezzino sarà gialla dalle 20.00 di oggi, poi arancione dalla mezza alle 11.00 di lunedì, infine gialla per le quattro ore finali di avviso, salvo variazioni. Per tutta la fase di allerta arancione, la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia ha diramato la seguente ordinanza che dispone:



1. La rimozione delle auto parcheggiate nell’abitato di Riomaggiore lungo Via del Santuario e Via Colombo, con collocamento delle stesse lungo via De Gasperi e la Strada Provinciale ove ci siano stalli liberi, non interferenti con il transito dei mezzi di soccorso;

2. Il divieto di acceso ai fornitori nelle Apu di Riomaggiore e Manarola;

3. La chiusura di tutti gli esercizi commerciali con accesso dalle strade ricavate sulle coperture dei Torrenti Rio Maggiore, Rio Finale e Rio Groppo, ad esclusione delle attività dotate di uscita di sicurezza su strade poste a quote superiori rispetto all’ingresso principale;

4. L’interruzione di tutte le attività in alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari;

5. Di non soggiornare nelle abitazioni situate in aree riconosciute a rischio inondazione ed a rischio frana;

6. La chiusura di tutti i sentieri comunali, fino a nuovo e contrario avviso;

7. Sono vietate le visite turistiche;

8. Il divieto di accesso ai bus turistici e Ncc sul territorio comunale e divieto di fermata nell’area in loc. Acquarino;

9. Il divieto di attracco al molo di Riomaggiore e di Manarola;

10. Di evitare di attraversare ponti o passerelle oppure avvicinarsi ai canali ed ai rii;

11. Nel caso di situazione critica, di seguire le indicazioni dei volontari di Protezione Civile oppure di raggiungere un luogo sicuro.