Allerta arancione per temporali, Ripa chiusa a partire dalla mezzanotte

Cinque Terre - Val di Vara - Vista l’Ordinanza 65 del 19 giugno 2020 relativa alla regolamentazione della circolazione lungo la S.P. n. 31 “Fornola – Bottagna” (La Ripa) e alla sospensione della stessa nella tratta tra la fine dell’area Nato e l’intersezione con la strada comunale Montebuono, come meglio individuata in sito, nel comune di Vezzano Ligure; vista la comunicazione di allerta Regione Liguria – Settore Protezione Civile 2020_046 che prevede, tra l’altro, allerta arancione per piogge diffuse anche su bacini grandi dalle ore 0.00 del 02/10/2020; la presente per comunicare la chiusura della tratta della S.P. 31 oggetto della citata Ordinanza 65/2020 dalle ore 0.00 del 02/10/2020 fino al ricevimento di esito positivo del monitoraggio del sito effettuato da tecnico incaricato; la riapertura verrà comunicata ufficialmente con la medesima procedura.