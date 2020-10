Adeguamento gallerie tra Carrodano e Brugnato, lavori prorogati al 19 dicembre

Cinque Terre - Val di Vara - Proroga per i lavori di adeguamento delle gallerie “Ramello” e “Nocentini” lungo la A12 tra Carrodano e Brugnato. Salt informa che, per motivi tecnici, il termine lavori della chiusura della carreggiata nord (direzione Genova) dal km 82+038 al km 78+885, previsto per le ore 12.00 del giorno 30/10/2020, verrà prorogato alle ore 19.00 del giorno 19/12/2020.

Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione.

Per i veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore a m 3,30 sarà vietato il passaggio, in entrambe le direzioni, dalle ore 6 alle ore 24. Si specifica inoltre che la presente limitazione si applica anche alle autorizzazioni già emesse alla data odierna, anche se riportanti diversa prescrizione.