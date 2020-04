Addio all'imprenditrice Michela Borinato, madre di soli 42 anni

Cinque Terre - Val di Vara - Si è spenta ieri mattina all'ospedale San Martino di Genova l'imprenditrice di Ceparana Michela Borinato. La donna, che aveva solamente 42 anni, lascia nel dolore due figli di 12 e 14 anni e il marito Tiziano Di Benedetto. Michela era titolare con la mamma e la sorella della storica azienda ZanzarVara di Pian di Follo, fondata dal padre Graziano.



Alcuni giorni fa era stata improvvisamente colta da un malore e a dare l'allarme erano stati proprio i due figli. Trasportata d'urgenza a Genova, la donna è rimasta ricoverata al San Martino sino a ieri, quando un arresto cardiaco se l'è portata via. Inconsolabile il cordoglio dei familiari che, a causa delle misure stringenti in vigore per combattere il contagio del Covid-19, non hanno neppure potuto farle visita.



La Confartigianato spezzina si stringe attorno alla famiglia della giovane titolare dell'azienda specializzata nella produzione, fornitura e installazione di tende e zanzariere e strutture da esterni, associata a Confartigianato da oltre 30 anni. L'associazione rivolge anche un pensiero al marito che con la ditta Emotion Design segue da anni le attività di Confartigianato Turismo.



Gli organi di Michela, donna solare, sorridente e amante della vita, saranno donati.