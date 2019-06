Addio a Siro Vivaldi, cantore di Rimazùu

Cinque Terre - Val di Vara - Una lunga vita e un amore immenso verso il proprio paese che conosceva in ogni creuza, in ogni angolo, in ogni scalinata. E' morto ieri Siro Vivaldi, profondo ed instancabile ricercatore del borgo delle Cinque Terre e dei suoi orgogliosi abitanti. Storie del passato remoto ma anche racconti di attualità più recente che Siro, da vero divulgatore, ha sempre voluto "registrare" nei suoi libri di testimonianze. Ed è proprio con i suoi testi a cui teneva tanto che il paese lo ricorderà per sempre: è grazie alla sua scrittura che si può ricostruire l’identità degli avi, del loro modo di vivere e di pensare. Nel 2000 uscì "Ginti e fati de Rimasuu - Gente e fatti di Riomaggiore", nel 2002 "Ténpu de vendéigne. Commedia riomaggiorese" nel 2009, "Favole delle Cinque Terre". Presidente onorario di "Rimazùu", la società di lingua e cultura riomaggiorese nata nel 2010, si è dedicato fra le altre cose alla stesura di un vero e proprio vocabolario in riomaggiorese, che rimane, anche dopo la sua scomparsa, a disposizione di quelle generazioni che hanno bisogno di sapere oggi più che mai che cos'erano le Cinque Terre d'un tempo. Ben diverse da quelle odierne.