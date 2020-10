Addio a Gino Sentieri, il partigiano "Tedesco"

Cinque Terre - Val di Vara - Lutto profondo alla Spezia per la morte del partigiano "Tedesco" Gino Sentieri, 95 anni. Originario di Pignone fu una delle figure di spicco della brigata Gramsci, battaglione Vanni, che ha operato in Val di Vara e poi di postazione al passo del Bracco in attesa del passaggio dei tedeschi, da lì il suo nome di battaglia.

La notizia della sua morte si è diffusa in breve tempo e a ricordarlo la parlamentare Raffaella Paita e il sindacato Cgil. "Gino era un uomo della Resistenza, che ha lottato per i valori della democrazia. Attivo in ogni occasione e appuntamento in ricordo della lotta per la liberazione, si è messo a disposizione per insegnare ai ragazzi nelle scuole - scrive la deputata di Italia viva -. Raccontava ai ragazzi cosa significava essere un partigiano e combattere per la libertà di tutti. Grazie Tedesco, abbiamo imparato da te e da tutti i partigiani valori preziosissimi e lotteremo per non rendere mai vana la vostra grande battaglia per la libertà e la democrazia".

"Ciao caro Tedesco, ci lasci anche tu - scrive in un post sui social network la Cgil spezzina -. Da domani saremo più soli e sarà più grande la responsabilità di far vivere la memoria. Non ti deluderemo e continueremo con determinazione il viaggio che per un pezzo abbiamo fatto insieme. Viva la Resistenza".