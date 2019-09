Accusato di aver aggredito una donna, finisce lui al Pronto soccorso

Cinque Terre - Val di Vara - Nella serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Borghetto Vara sono intervenuti nel centro abitato in seguito alla segnalazione di un'aggressione violenta ai danni di una donna e ad opera di un uomo. I Carabinieri, giunti sul posto, identificavano un 33enne bulgaro in forte stato di agitazione psicofisica che, alla vista delle uniformi, inveiva contro i militari cercando di aggredirli. Immobilizzato, anche con l'ausilio dello spray al peperoncino in dotazione alla pattuglia, il giovane dava in escandescenza e poneva in essere atti di autolesionismo, battendo ripetutamente e violentemente la testa a terra.



Soccorso dal personale 118 è stato trasportato in ospedale e ricoverato per accertamenti. La donna aggredita, invece, come descritto da chi ha allertato i soccorsi, prima dell'arrivo della pattuglia era stata fatta salire di forza su un'autovettura che si è poi allontanata velocemente dal posto.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di individuare la compagna dell'uomo, raggiunta presso l'abitazione che negava di essere stata aggredita e che, nonostante presentasse alcuni segni di una verosimile colluttazione, rifiutava di essere soccorsa da personale 118. Sono ancora in corso accertamenti per verificare il racconto della donna che non convince Carabinieri.