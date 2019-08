Abusivi stanati al Villaggio Europa con l'elicottero e le telecamere termiche

Cinque Terre - Val di Vara - Telecamere termiche, un elicottero e l'unità cinofila per individuare i campeggiatori abusivi del Villaggio Europa a Corniglia. Questi i provvedimenti adottati dai carabinieri forestali che hanno provveduto a far sgomberare alcune persone che si erano piazzate nel campeggio ormai abbandonato da anni. In questi giorni sono state numerose le segnalazioni da parte di privati relativamente alla presenza di estranei nella struttura.

Durante il controllo sono state identificate 11 persone. Per trovarle sono state utilizzate telecamere termiche, in dotazione all'elicottero dei Carabinieri, che permettono di verificare la presenza di persone anche nella boscaglia.

Di queste, 4, di età compresa tra i 31 e i 50 anni, sono state deferite in stato di libertà per invasione di terreni e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità in quanto hanno violato un'ordinanza comunale che vieta il campeggio. Una donna 43enne, è stata deferita in stato di libertà anche per la violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni delle Cinque Terre emesso dalla Questura della Spezia. Quest'ultima, a seguito di perquisizione personale, anche grazie all'unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri, è stata trovata in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.