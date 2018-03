A15 e A12, tratti chiusi per ghiaccio e incidenti

Cinque Terre - Val di Vara - Dalle 19 l'autostrada A15 della Cisa è chiusa tra Pontremoli e Santo Stefano Magra (svincolo a12) per ghiaccio.

Sono in azione i mezzi spargisale ma non è chiaro quando l'autostrada potrà essere riaperta.



Chiusure per incidenti anche sulla A12. In particolare risultano chiusi, per sinistri verificatisi nelle ultime due ore, i tratti tra i caselli di Brugnato e Carrodano (direzione Genova) e tra quelli di Sestri e Deiva (direzione Livorno).