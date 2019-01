A mesi dal furto aveva ancora la refurtiva in casa: denunciato

Nel corso delle indagini su un episodio avvenuto ai danni di un negozio di abbigliamento i Carabinieri di Levanto sono risaliti a un giovane moldavo, incastrato dai capi che erano ancora in suo possesso.

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri, al termine di una accurata attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Levanto hanno denunciato alla Procura della Repubblica della Spezia, un 18enne moldavo per furto aggravato.



I fatti risalgono allo scorso mese di ottobre, allorché i militari raccolsero la denuncia di un negoziante che, all’apertura delle serrande, si era accorto che durante la notte il suo negozio di abbigliamento era stato svaligiato. I ladri avevano forzato una finestra e, una volta all’interno, avevano asportato capi di abbigliamento di marca, per un valore di circa tremilacinquecento euro.



Le indagini avviate dai Carabinieri di Levanto, dopo un accurato sopralluogo, hanno consentito di risalire al giovane moldavo e la perquisizione a effettuata casa sua lo ha poi definitivamente incastrato: è stata infatti trovata ancora in suo possesso una parte dei capi asportati, di cui il giovane non si era ancora disfatto.

La refurtiva, per un valore di circa mille euro, è stata restituita al negoziante. Il cittadino straniero dovrà invece rispondere di furto aggravato.