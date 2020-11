Cinque Terre - Val di Vara - Ieri a Carrodano un capanno per attrezzi é stato completamente distrutto dalle fiamme, causate da una stufa a legna lasciata incustodita. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito. Per domare il rogo intervenuti i vigili del fuoco di Brugnato e i carabinieri di Borghetto Vara.



(foto di repertorio)