A Bonassola le campane devono continuare a suonare

Cinque Terre - Val di Vara - Per i parrocchiani le campane di Bonassola devono continuare a suonare. La richiesta è stata fatta dal parroco don Giulio Mignani, come riporta Ansa, dopo che alcuni cittadini avevano chiesto che l'Ave Maria del mattino non fosse più scandita dai rintocchi delle campane.

Così il sacerdote ha deciso di interrogare i parrocchiani sul da farsi, accorsi in oltre 400 alla riunione. Molti hanno anche telefonato al parroco ed hanno dato il loro parere favorevole.

"Hanno deciso di inviare una lettera, scritta col cuore, a chi si lamenta per spiegare che cosa rappresentano per noi le campane. Un anziano - racconta don Giulio all'ANSA - ha ricordato che le campane erano state fatte zittire solo nel periodo della guerra. Sono fiducioso, saremo compresi".

In passato erano stati adottati accorgimenti, come eliminare i rintocchi notturni. Se la lettera non avrà l'effetto sperato, i parrocchiani, che stanno raccogliendo firme, hanno detto di esser pronti a sostenere anche economicamente il 'don' in una eventuale battaglia legale, perché il suono delle campane non si fermi.