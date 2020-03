"Tentativo di infiltrazione mafiosa", arriva lo stop alla Ferdeghini

Cinque Terre - Val di Vara - Sembra avviarsi verso la conclusione l'attività della Ferdeghini ecologia nell'impianto di messa in riserva con selezione, cernita, recupero e stoccaggio di rifiuti di Cerri, nel comune di Follo. L'Ufficio Autorizzazioni bonifiche e rifiuti della Provincia della Spezia ha infatti emesso nei giorni scorsi il provvedimento di revoca dell'autorizzazione rilasciata per una potenzialità massima annua di 30.000 tonnellate e una potenzialità media giornaliera di 100 tonnellate. Una provvedimento, quello dell'ente di Via Veneto, emanato in seguito alla trasmissione da parte della Prefettura della Spezia di copia dell'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 89 bis del D.Lgs. 159/2011, con la quale viene di fatto accertato il tentativo di infiltrazione mafiosa.



Già in passato lo stabilimento era stato al centro di controversie con gli abitanti della zona (leggi qui) e momenti di difficoltà avendo subito un incendio (leggi qui) che ne aveva complicato l'operatività. Dopo alcune sospensioni e modifiche dell'autorizzazione da parte della Provincia, questa volta si è arrivati al provvedimento di revoca vera e propria. I giochi, in realtà, non sono ancora fatti al cento per cento, visto che la Ferdeghini ha impugnato di fronte al Consiglio di Stato, dopo la bocciatura da parte del Tar, le motivazioni che hanno portato la prefettura a emettere l'interdittiva antimafia e al decadimento delle condizioni di iscrizione alla “white list”.



In attesa del pronunciamento definitivo da parte della giustizia amministrativa, il personale della Ferdeghini dovrà sospendere tutte le attività, comprese quelle di sgombero dei 600 metri quadrati di piazzale sul quale siano eventualmente stoccati i rifiuti. Entro 10 giorni la società dovrà trasmettere una relazione attestante tipologia e quantità dei rifiuti presenti in impianto corredata da planimetria e documentazione fotografica degli stoccaggi sia all’interno che all’esterno, mentre entro i successivi 30 giorni dovrà inviare un progetto che illustri le modalità e i tempi di ripristino dello stato dei luoghi, che dovrà essere preventivamente valutato dagli enti preposti e dovrà successivamente essere realizzato, a spese della Ferdeghini ecologia tramite un'azienda in possesso delle autorizzazioni previste per legge.



(foto: repertorio)