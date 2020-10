"Quell'albero sulla Via dell'Amore era pericoloso"

Cinque Terre - Val di Vara - "L’albero che è stato abbattuto nel primo tratto della Fia dell’amore era malato e in precarie condizioni di stabilità, tali da arrecare pericolo per la pubblica incolumità". Lo precisa il Comune di Riomaggiore. "Per questo motivo è stata data l’autorizzazione al taglio che è stato preceduto da numerosi sopralluoghi effettuati alla presenza dell’ufficio tecnico comunale. Pubblichiamo alcune immagini dove appare evidente lo stato dell’albero, prima del suo taglio. L’Amministrazione è a disposizione per eventuali chiarimenti", concludono dal Palazzo civico cinqueterrino.