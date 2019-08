"Prelevava" dalla cassa, dipendente denunciato

Approfittava della distrazione dei titolari del negozio per mettersi in tasca le banconote. Denunciato un 56enne, i carabinieri ritengono abbia sottratto 3mila euro in due mesi.

Cinque Terre - Val di Vara - Ai titolari di un negozio di Levanto non tornavano i conti da un po' di tempo. Da giugno in poi quanto scritto sugli scontrini non corrispondeva a quanto rimaneva in cassa alla fine della giornata. Il sospetto di un giorno si è tramutato presto nella certezza che qualcosa non stesse andando per il verso giusto nel loro negozio del centro città. A quel punto si sono rivolti ai carabinieri della stazione della località rivierasca, che hanno tentato di capire cosa stesse accadendo. I sospetti si sono presto concentrati su un dipendente e il fiuto degli investigatori è stato ripagato nelle scorse ore.

A finire denunciato per furto aggravato continuato un italiano di 56 anni. L'ammanco totale di questi primi due mesi di estate accertato era di ben 3mila euro. Nella sue tasche una sera ce n'erano un centinaio che i carabinieri ritengono prelevati dalla cassa poco prima di staccare dal lavoro. Così si sono spostati presso l'abitazione dell'uomo recuperandone un altro migliaio, prelevati con le medesime modalità nei giorni scorsi. Il dipendente era autorizzato dai proprietari dell'esercizio commerciale a gestire i pagamenti dei clienti e i resti accedendo alla cassa. Approfittando dell'assenza o della distrazione dei titolari, l'uomo prelevava dalla cassa alcune banconote. I soldi rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.



(foto di repertorio)