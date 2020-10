"Non escludiamo l'ipotesi di allontanare i cittadini dalle zone più rischiose"

Cinque Terre - Val di Vara - La Val di Vara sconta la pesante ondata di maltempo di queste ore. Da questa mattina il fiume Vara ha superato i due livelli di guardia e dopo essere uscito in più punti sta rientrando nei livelli di guardia ma la tensione non cala. Le abbondanti piogge a monte, nella zona di Maissana e Varese Ligure, hanno provocato l'innalzamento del fiume.

A fare il punto della situazione dal Comune di Sesta Godano è il sindaco Marco Traversone. "Le abbondanti piogge a monte hanno provocato un innalzamento vertiginoso del fiume. A Nasceto e Ca' di Vara è uscito. Le piogge si sono placate e il livello è sceso".

L'innalzamento del fiume è stato velocissimo e il primo cittadino si è attivato per allertare la popolazione che risiede nelle zone più a rischio.

"Ora quello che preoccupa - prosegue il sindaco - è che domani mattina nel solito orario, dalle 5 alle 8 del mattino, le piogge potrebbero tornare abbondanti come stamani. Se questa previsione dovesse avverarsi potrebbe essere un problema. Ieri i fiumi erano asciutti, oggi invece sono gonfi. Un altro colpo del genere potrebbe rappresentare un'esondazione più marcata e nelle prossime ore faremo ulteriori valutazioni. Non escludiamo la possibilità di far allontanare dalle proprie abitazioni i cittadini che risiedono nelle zone più a rischio. E' un'azione preventiva per la sicurezza di tutti. Noi monitoriamo costantemente ma la prevenzione è tutto".