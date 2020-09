"Addio dottor Pecunia, è stato un riferimento per tutti"

comunità in lutto

Cinque Terre - Val di Vara - Lutto profondo nella comunità di Riomaggiore. E' spirato il dottor Dino Pecunia. In un commento dell'amministrazione comunale si legge: "Con profondo dolore apprendiamo la notizia della scomparsa del Dott. Dino Pecunia. Per tanti anni con il suo lavoro instancabile e la sua dedizione è stato un punto di riferimento importante per la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione e degli abitanti di Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra desideriamo porgere le più sentite condoglianze alla famiglia".