"Abbiamo una frana dietro casa, i detriti in parte sono stati rimossi ma lasciati lì"

Cinque Terre - Val di Vara - La stradina adiacente alla frana è stata liberata dai detriti che però sono rimasti li. Preoccupazione da parte di alcuni residenti della località "La Villa" a Follo che, da qualche tempo, guardano con sospetto uno smottamento alle spalle delle proprie abitazioni e che lambisce una parte di Via Primo maggio.

"La frana c'è da un bel po' - spiega una residente - Prima hanno detto che i lavori sarebbero stati fatti in estate, ma ciò non è avvenuto. Anche se nel mese di agosto i tecnici sono intervenuti con una ruspa. Sono stati spostati dei detriti per liberare la strada ma niente di più, tant'è che sono ancora lì, sotto la frana. Noi abbiamo già fatto una serie di segnalazioni e aspettiamo. Siamo già in autunno e speriamo solamente che non si presentino condizioni di maltempo violente e che possano aggravare ulteriormente la situazione".