Ztl 2019, ecco come cambia

Dal 1° giugno al 30 settembre, divieto di sosta per titolari di attività commerciali non residenti nel Comune e per i lavoratori dipendenti.

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consiglio Comunale di Riomaggiore ha recentemente deliberato alcune modifiche al regolamento che disciplina l'accesso alle Zone di Traffico Limitato e alle Aree Pedonali Urbane. Le principali novità introdotte, a seguito del confronto con la Commissione viabilita', hanno lo scopo di favorire i residenti nell'accesso in apu e nel parcheggio in ztl durante il periodo estivo.



In particolare:

* i residenti e i proprietari di seconda casa potranno accedere liberamente in APU dalle 6 alle 10, senza fare richiesta 24 ore prima.



* Dal 1 giugno al 30 settembre la sosta in ztl sarà consentita solo ai proprietari di seconda casa in possesso di pass annuale o di pass per tutti i 4 mesi, Mentre per il resto dell'anno rimane il pass mensile

gia' presente nel precedente regolamento.



* I proprietari di seconda casa potranno usufruire, da ottobre a maggio, di pass di durata settimanale.



* Dal 1° giugno al 30 settembre, è stato inserito il divieto di sosta in ztl per titolari di attività commerciali non residenti nel Comune e per i lavoratori dipendenti.